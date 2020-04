Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen, Schulstraße - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bergkamen (ots)

Am Freitag den 03.04.2020, gegen 13:20 Uhr befuhr ein 19 jähriger Pkw Führer aus Bergkamen die Schulstraße in südliche Richtung. Er beabsichtigte nach links in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Pkw einer 63 jährigen Bergkamenerin. Es kam zum Zusammenstoss der beiden Fahrzeuge. Hierbei entstand Personen-/ und Sachschaden. Ein eingesetzter Rettungswagen verbrachte die 63 jährige Pkw Führerin vorsorglich in ein nahe gelegenes Krankenhaus, da sie über Schmerzen klagte. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch hiesige Abschleppdienste geborgen werden. /CP

