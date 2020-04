Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schwenningen) Tödlicher Motorradunfall

Konstanz (ots)

Am Freitag gegen 18:00 Uhr ereignete sich auf der Schützenstraße in Schwenningen ein schwerer Verkehrsunfall, bei welchem ein 29-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt wurde. Der 29-jährige Mann befuhr mit seinem Motorrad Marke Buell XB1 die Schützenstraße in Fahrtrichtung stadteinwärts. Im Bereich der Kreuzung Schützenstraße/Alte Poststraße geriet der Mann mit seinem Motorrad alleinbeteiligt ins Schlingern, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort ungebremst gegen die Hausmauer eines Blumengeschäfts. Hierbei zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu und verstarb noch an der Unfallstelle. Am Motorrad, am Gebäude und an der Warenauslage des Blumengeschäftes entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 5´000 Euro. Die Schützenstraße war im Bereich der Unfallstelle bis etwa 21:15 Uhr gesperrt.

