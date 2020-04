Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Wohnungseinbruch - Zeugenaufruf (24.04.2020)

Villingen (ots)

Unbekannte Täter nutzten in der Zeit vom gestrigen Freitag 13.30 Uhr bis 17.15 Uhr die Abwesenheit der Wohnungsinhaber aus und hebelten die Wohnungseingangstüre in einem Mehrfamilienhaus in der Mönchweilerstraße auf. Es wurden neben Bargeld weitere Gegenstände entwendet. Der Wert des Diebesguts, sowie der entstandene Sachschaden konnten noch nicht abschließend beziffert werden. Mögliche Zeugen oder Personen, die Verdächtiges im genannten Zeitraum beobachten konnten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Tel.: 07721 6010, in Verbindung zu setzen.

