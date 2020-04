Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Alkoholisierte Radfahrerin stürzt beim Anblick eines Streifenwagens

Konstanz (ots)

Am Sonntag gegen 00.00 Uhr fuhr eine 18-jährige Radfahrerin über den Vorplatz des Edeka-Marktes in der Reichenaustraße in Konstanz. Gerade, als eine Streife des Polizeireviers Konstanz an ihr vorbeifuhr, stürzte sie vom Rad. Sie blieb hierbei unverletzt. Aufgrund diverser Ausfallerscheinungen wurde ein Alcomattest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 2,1 Promille. Zudem gab die Frau an, während der Fahrt einen Joint geraucht zu haben.

