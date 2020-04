Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Flächenbrand

Geisingen (ots)

Am Samstag gegen 17.50 Uhr wurden durch mehrere Verkehrsteilnehmer meterhohe Flammen in einem in Autobahnnähe befindlichen Waldstück auf Höhe Geisingen gemeldet. Durch die hinzugerufenen Feuerwehren aus Kirchen-Hausen und Geisingen konnte der Flächenbrand mit einer Ausdehnung von ca. 100 Quadratmetern gelöscht werden. Eine Beeinträchtigung für den Verkehr auf der nahegelegenen Autobahn war nicht gegeben. Die Brandursache konnte bislang nicht geklärt werden.

