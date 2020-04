Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Frau verletzt Polizeibeamten

Villingen (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr wurde der Rettungsdienst zu einer 27-jährigen Frau gerufen. Diese wies Schnittwunden am Bein auf. Da die Rettungssanitäter von der Frau tätlich angegriffen wurden, wurde die Polizei hinzugerufen. Mit vereinten Kräften konnte die erheblich alkoholisierte Patientin zunächst fixiert werden. Hierbei versuchte sie die Kräfte anzuspucken und beleidigte diese fortwährend. Beim Transport in die Klinik trat sie mehrfach gegen einen Polizeibeamten, welcher den Transport begleitete. Zudem kratzte sie ihn am Unterarm.

