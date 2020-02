Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Korrektur:Unfallmeldung Unfall mit Verletzten -Es handelt sich um eine weibliche Fahrzeugführerin im Pkw aus Richtung Hauneck kommend.

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Unfall mit Verletzten

Hauneck - Am Mittwoch (26.02.), gegen 05:25 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Kirchheim die Bundesstraße 27 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Fulda. Eine 46-jährige Pkw-Fahrerin aus Hauneck befuhr die Hersfelder Straße von Unterhaun kommend und wollte nach links auf die Bundesstraße in Richtung Bad Hersfeld einbiegen. Hierbei beachtete sie nicht die Vorfahrt des von links kommenden Fahrers aus Kirchheim und es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Pkw's - ein Smart und VW Golf - entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld, Kehres, VAe

Polizeipräsidium Osthessen

