Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche - Trickbetrug

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Einbruch in Recyclinghof

Nentershausen / Weißenhasel - Am Dienstagabend (25.02.), zwischen 17:00 Uhr und 22:45 Uhr, brachen Unbekannte in einen Recyclinghof ein, welcher sich im Bereich der Landesstraße 3249 zwischen Hornel und Weißenhasel befindet. Die Täter schlugen eine Scheibe ein, stahlen jedoch nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Einbruch in Wohnhaus

Hauneck / Unterhaun - Am Dienstag (25.02.), gegen 11:45 Uhr, brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Straße "Wendebach" ein. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und verschafften sich so Zutritt in das Haus. Bisher ist noch nicht bekannt, ob die Täter etwas gestohlen haben. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Trickbetrug "Wasserglastrick"

Heringen - Am Dienstag (25.02.) kam es im Raum Heringen zu einem Trickbetrug im Zuge des sogenannten "Wasserglastrick". Eine weibliche Person suchte eine 80-Jährige Frau zu Hause auf und verschaffte sich unter dem Vorwand dringend ein Glas Wasser zu benötigen Zutritt in die Wohnung der Geschädigten. Während sie das Opfer in ein Gespräch verwickelte betraten mindestens noch eine weitere unbekannte Person die Wohnung und durchsuchte diese. Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen die Täter Bargeld und Schmuck im Wert eines unteren vierstelligen Betrags.

In diesem Zusammenhang rät ihre Polizei:

- Lassen Sie nie Unbekannte in Ihre Wohnung. - Nutzen Sie einen Türspion und eine Sprechanlage. - Reichen Sie Wasser oder einen Stift immer nur durch den Türspalt, oder durch ein Fenster.

Weitere Infos / Verhaltenshinweise finden Sie unter: www.senioren-sind-auf-zack.de

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stephan Müller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

