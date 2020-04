Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Polizei befreit Kinder aus Auto

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Am Samstag, 18. April, ging bei der Polizei Hamm gegen 13.50 Uhr ein Notruf ein: Auf einem Parkplatz an der Friedrich-Ebert-Straße würden zwei Kleinkinder alleine in einem Auto sitzen und aufgrund der Sonneneinstrahlung trotz spaltweit geöffnetem Fenster stark schwitzen. Vor Ort schlugen die eingesetzten Polizeibeamten eine Autoscheibe ein und holten einen 2-jährigen Jungen sowie seine 4-Monate alte Schwester aus dem Auto, um sich von deren Wohlbefinden zu überzeugen. Die Mutter war zwischenzeitlich einkaufen gewesen. Sie kam zwischenzeitlich dazu. Den Kindern geht es nach Rücksprache mit Ärzten gut. Bitte lassen Sie Ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt. (lt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell