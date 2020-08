Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim, Mainzer Straße - Beim Ladendiebstahl erwischt! Freitag,28.08.2020, gegen 12.00 Uhr

Germersheim (ots)

Durch den Ladendetektiv eines Supermarkts wurde ein dreister Ladendieb überführt. Der Detektiv beobachtete am Freitag, den 28.08.2020, gegen 12.00 Uhr einen vermeintlichen 62-jährigen Kunden, der in der Getränkeabteilung eine Bierdose und eine Flasche Wodka an sich nahm und damit in die Sportabteilung ging. Dort suchte er die Umkleide auf, wo er auf die Schnelle mit dem Bier den ersten Durst löschte und die Wodkaflasche in seiner Kleidung versteckte. Anschließend passierte er den Kassenbereich, ohne zu bezahlen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim

Markus Weber, Polizeihauptkommissar



Telefon: 07274-9580

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell