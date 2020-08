Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim, Hintere Straße - Verkehrsunfallflucht geklärt! Donnerstag, 27.08.2020, gegen 22.30 Uhr

Germersheim (ots)

Durch einen aufmerksamen Mitbürger konnte am Donnerstagabend, gegen 22.30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht aufgeklärt werden. Der Zeuge beobachtete, wie ein 62-jähriger Pkw-Fahrer beim Vorbeifahren an einem geparkten Pkw dessen Außenspiegel beschädigte und seine Fahrt fortsetzte, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. An dem geoparkten Pkw entstand geringer Sachschaden. Anhand des Zeugenhinweises konnte der verantwortliche Fahrer ermittelt werden.

