Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Am Freitagnachmittag ist es gegen 14.45 Uhr auf der B70, zwischen Hemsen und der Abfahrt zum Stadion, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein in Richtung Meppen fahrender weißer Transporter überholte trotz Gegenverkehrs mehrere Fahrzeuge. Der Fahrer eines entgegenkommenden VW musste in den Grünstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei wurde sein PKW beschädigt.

Der Fahrer des Transporters setzte seine Fahrt anschließend fort.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931) 9490 in Verbindung zu setzen.

