Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Firma - 1500 Euro Belohnung für Hinweise ausgesetzt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt-

In der Zeit von Montag, 30.12.2019, 23:50 Uhr, bis zum 31.12.2019, 05:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Firma an der Hallenstraße/Eckendorfer Straße in Bielefeld ein und erbeuteten einen Bargeldbetrag.

Nach den Ermittlungen der Polizei müssen sich die Täter mehrere Stunden im Bereich des Tatortes, unter anderem auch auf dem Parkplatz des neben der Firma gelegenen Bordellbetriebes aufgehalten haben. Die polizeilichen Ermittlungen in dieser Sache dauern an.

Durch die betroffene Firma wurde nun eine Belohnung in einer Höhe von bis zu insgesamt 1500 Euro für sachdienliche Hinweise, die zu einer Überführung der Täter und zur Aufklärung der Straftat führen, ausgesetzt. Über die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtsweges nach Maßgabe der Bedeutung der einzelnen Hinweise entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Beamte bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei Bielefeld (KK12) unter der Telefonnummer (0521) 5450.

