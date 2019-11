Polizei Münster

POL-MS: Zwei versuchte Einbrüche an der Eichendorffstraße - Zeugen gesucht

Münster (ots)

An der Eichendorffstraße versuchten unbekannte Täter am Montag (4.11.) in der Zeit von 7.30 Uhr bis 13 Uhr, in ein Einfamilienhaus sowie in ein Reihenendhaus einzudringen.

In beiden Fällen scheiterten die Täter daran, die Haustüren oder Fenster aufzuhebeln. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 0251 275-0 zu melden.

Verfasserin: Anabelle Lammering

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Andreas Bode

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell