POL-EL: Papenburg - Mann bei Unfall leicht verletzt

Zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ist es am Freitagmorgen gegen 10.00 Uhr auf der Oldenburger Straße gekommen. Ein 58-jähriger Mann wurde dabei leicht verletzt.

Der 46-jährige Fahrer eines Transporters samt Anhänger war in Fahrtrichtung B70 unterwegs, als er nach links in die Straße "Großes Meer" abbiegen wollte. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden PKW. Der 54-jährige Fahrer versuchte noch auszuweichen und prallte dabei gegen einen dem Transporter nachfolgendem LKW. Der 58-jährige LKW-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 35000 Euro.

