POL-PDLD: Boardcomputer am E-Bike gestohlen

Rhodt (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Donnerstag den 27.08.2020 in der Zeit zwischen 17:00 - 19:00 Uhr das Display eines in der Mühlgasse in Rhodt abgestellten E-Bikes. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 140 Euro belaufen. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Edenkoben unter 06323-9550

