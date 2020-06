Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei teilen mit: Im Streit mit Messer verletzt /

Ulm (ots)

Mit schweren Verletzungen musste am Donnerstag ein 29-Jähriger ins Krankenhaus gebracht werden. Ein 19-Jähriger soll ihn mit einem Messer verletzt haben.

Wie Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei berichten, fanden Zeugen den Verletzten kurz vor 22 Uhr vor einem Haus im Geislinger Ortsteil Eybach. Notarzt und Rettungsdienst versorgten den Mann sofort und brachten ihn in die Klinik. Nach einer ersten Auskunft schwebte der 29-Jährige nicht in Lebensgefahr. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und ermittelte noch in der Nacht zwei Verdächtige. Nach bisherigen Erkenntnissen von Staatsanwaltschaft und Polizei soll sich der 29-Jährige am Donnerstagabend zunächst mit dem 19-Jährigen und dem 17-Jährigen in Eybach getroffen haben. Aufgrund eines Streits soll der 19-Jährige das Opfer mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Worum es in diesem Streit genau ging, müssen die Behörden noch ermitteln. Die beiden Verdächtigen seien nach der Tat geflüchtet, waren jedoch schnell ermittelt. Beide wurden zunächst festgenommen. Der 17-Jährige wurde nach den ersten notwendigen Maßnahmen inzwischen wieder auf freien Fuß gesetzt. Der 19-Jährige wurde am Freitagnachmittag dem zuständigen Richter am Amtsgericht vorgeführt. Der erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den 19-Jährigen. Der Beschuldigte befindet sich jetzt in einer Justizvollzugsanstalt.

++++++++1032563

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell