Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Exhibitionist vorläufig festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am späten Donnerstagabend (11.06.2020) einen 28 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, sich vor einer 24-jährigen Frau entblößt zu haben. Der Tatverdächtige stieg kurz vor Mitternacht gemeinsam mit der 24-Jährigen am Hauptbahnhof in eine Stadtbahn. Obwohl der Zug nahezu leer war, setzte sich der Mann der Frau gegenüber und warf ihr Luftküsse zu. Als die junge Frau an der Haltestelle Züricher Straße ausstieg, folgte er ihr und sprach sie am Sparrhärmlingweg an. Dabei zog er sich die Hose herunter, sodass sein Glied zu sehen war. Der Frau gelang es, heimlich den Notruf zu wählen und den Mann bis zum Eintreffen der Beamten festzuhalten. Die alarmierten Polizisten nahmen den Tatverdächtigen noch vor Ort vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 28-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

