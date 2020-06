Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zwei verletzte bei Auffahrunfall

Mannheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in der Waldstraße wurden zwei Personen leicht verletzt.

Ein 47-jähriger Mercedes-Fahrer war gegen 15.40 Uhr auf der Waldstraße in Richtung Käfertal unterwegs, als ihm gegen 15.40 Uhr ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt entgegenkam und nach links in die Lampertheimer Straße abbog. Dabei soll sich der Fahrer des Rettungswagens, wie Zeugen aussagten, in den Einmündungsbereich hineingetastet haben. Der 47-Jährige bremste trotz "grüner" Ampel ab, um freie Bahn zu schaffen und dem Rettungswagen die Weiterfahrt zu ermöglichen. Dies erkannte ein nachfolgender Opel-Fahrer zu spät und fuhr auf den Mercedes auf.

Dabei wurde der 47-Jährige und seine 41-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Die Beifahrerin wurde in einer Klinik behandelt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000.- Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell