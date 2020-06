Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Technischer Defekt möglicherweise Ursache für Brand

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

In einer Wohnung an der Benzstraße ist am Mittwochabend (10.06.2020) möglicherweise wegen eines technischen Defektes ein Brand ausgebrochen. Eine 29 Jahre alte Bewohnerin hielt sich gegen 22.50 Uhr in der Küche auf, als sie einen Knall hörte und es im Bereich des Herdes zu rauchen begann. Sie verließ daraufhin die Küche und verständigte die anderen Hausbewohner. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand, der sich bereits in der Küche ausgebreitet hatte. Ersten Hinweisen zufolge könnte ein Defekt an einem Gefrierschrank den Brand verursacht haben. Es entstand ein Schaden von mehreren 10.000 Euro, verletzt wurde niemand.

