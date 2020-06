Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Ladendieb festgenommen

Stuttgart - Mitte (ots)

Ein 36 Jahre alter Mann wurde am Mittwoch (10.06.2020) gegen 10.15 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft an der Königstraße festgenommen, nachdem er mehrere Polo-Shirts entwenden wollte. Der 58-jährige Detektiv hatte gesehen, wie der Beschuldigte die hochwertigen Shirts im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro in einer Tasche verstaute und damit das Geschäft verlassen wollte. Er sprach den Mann an und bat ihn in sein Büro. Die hinzugezogenen Polizeibeamten stellten fest, dass der Beschuldigte die mit einer elektronischen Warensicherung versehenen Kleidungsstücke in einer speziell präparierten Tasche verstaut hatte. Der kamerunische Staatsangehörige, der bereits einschlägig in Erscheinung getreten war, wird am 11.06.2020 mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

