Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Blumengruß und Strafanzeige (06/0511)

SpeyerSpeyer (ots)

06.11.2020, 01:23 Uhr

Nur wenig begeistert zeigte sich die Partnerin eines 39-jährigen Speyerers, welchem mit seinem Fahrzeug an einer Tankstelle in der Industriestraße stehend am Freitagmorgen der Gedanke kam, seine Liebste mit Blumen beglücken zu wollen. Tapfer entnahm er zur Verwirklichung seines Vorhabens alle in der Auslage befindlichen Blumen und verbrachte diese in sein Fahrzeug. Da er jedoch danach keinerlei Anstalten machte die Blumen im Wert von ca. 100 EUR bezahlen zu wollen, verständigte ein Tankstellenangestellter die Polizei. Diese konnten die Blumen in dem immer noch auf dem Tankstellengelände befindlichen Fahrzeug des Beschuldigten auffinden und händigten diese wieder an die Tankstelle aus. Da bei dem 39-jährigen von den Polizeibeamten deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrzeugschlüssel wurde an dessen zwischenzeitlich verständigte Lebensgefährtin ausgehändigt, die sich bei der Abholung ihres Freund wenig beeindruckt von dessen "Schnapsidee" zeigte. Den 39-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Diebstahls der Schnittblumen.

