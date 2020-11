Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer/Otterstadt - Ladendiebstahl in Parfümerie und Lebensmitteldiscounter (41/0511 und 58/0511)

Speyer/OtterstadtSpeyer/Otterstadt (ots)

05.11.2020, 16:10 und 17:48 Uhr

Am Donnerstag kam es am Nachmittag bzw. Abend zu einem Ladendiebstahl in einer Parfümerie in der Maximilianstraße/Speyer und in einem Lebensmitteldiscounter in der Welfenstraße/Otterstadt.

Gegen 16:10 Uhr konnte ein 24-jähriger, in Speyer wohnhafter Mann dabei beobachtet werden, wie er vier Parfümflaschen im Wert von rund 220 EUR in seine Jackentasche steckte und die Parfümerie verlassen wollte. Nach Ansprache durch das Personal wurde das Diebesgut wieder von dem Beschuldigten ausgehändigt.

Um 17:58 Uhr wurden ein 21- und ein 27-jähriger Mann aus Speyer dabei beobachtet, wie sie in einem Lebensmitteldiscounter in Otterstadt alkoholische Getränke im Wert von knapp 40 EUR in eine Stofftasche steckten und den Kassenbereich ohne zu bezahlen passierten. Während der 21-Jährige von einem Sicherheitsmitarbeiter festgehalten werden konnte, gelang dem 27-Jährigen mit dem Diebesgut die Flucht. Er konnte jedoch wenig später von einer Streife im Nahbereich kontrolliert werden. Das Diebesgut, welches er noch bei sich trug, wurde sichergestellt und an den Einkaufsmarkt zurückgegeben.

