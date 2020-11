POL-PDLU: Speyer - Einbruch in eine Schreinerei (36/0511)

Polizeidirektion Ludwigshafen

02.11 - 05.11.2020

Unbekannte Täter gelangten zwischen dem 02.11 - 05.11 in der Hasenpfühlerweide unberechtigt in eine Schreinerei und entwendeten aus einem Ausstellungsraum mehrere Möbelstücke (Tisch, Stühle, Hocker), Kissen und Matratzenauflagen. Der Wert des Diebesgutes liegt bei ca. 4000 EUR. An der Eingangstür der Schreinerei konnten Hebelspuren festgestellt werden. Hinweise auf den/die Täter ergaben sich jedoch nicht. Die Polizei sucht Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, mit welchen die Möbelstücke abtransportiert wurden. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

