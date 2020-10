Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr+++

Oldenburg (ots)

++ Wurf mit Pflasterstein auf ein fahrendes Fahrzeug ++

In den frühen Sonntag Morgenstunden will ein Oldenburger mit seinem Fahrzeug einen Parkplatz an der Emsstraße verlassen. Hierbei wird aus einer Gruppe vor dem dortigen Bowlingcenter heraus ein Pflasterstein in Richtung des fahrenden PKWs geworfen. Ein Ausweichmanöver des PKW-Führers bleibt erfolglos, so dass das Fahrzeug auf der Beifahrerseite beschädigt wird. Durch den Steinwurf wird zudem ein weiteres dort geparktes Fahrzeug beschädigt. Durch eine anschließende Fahndung können zwei Tatverdächtige festgestellt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Oldenburg unter der Telefonnummer 0441-7904215 zu melden. (1178226)

