Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Westerstede: Unter Alkoholeinfluß in Graben gefahren

Oldenburg (ots)

Am Donnerstag, gg. 17:40 Uhr befuhr ein 44jähriger Fahrzeugführer aus Apen mit seinem Opel Insignia die Apener Straße in Westerstede in Fahrtrichtung Ocholt. Nachdem er mehrere Fahrzeuge überholt hatte, kommt er im Verlauf einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und landet mit seinem Pkw im Straßengraben. Der Fahrzeugführer wird bei dem Unfall leicht verletzt, am Pkw entsteht Sachschaden. Während der Unfallaufnahme wird bei dem Autofahrer Alkoholgeruch festgestellt. Ein daraufhin durchgeführert Alkotest ergibt einen Wert von 2,20 promille. Ihn erwartet nun neben dem Entzug der Fahrerlaubnis auch ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

