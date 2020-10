POL-OL: +++ Vier Verletzte nach Unfall auf der Wilhelmshavener Heerstraße +++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Eine Vorfahrtsverletzung war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Mittwoch vier Menschen leicht verletzt wurden. Der 52-jährige Fahrer eines Skoda Fabia wollte gegen 16.30 Uhr von einem Parkplatz nach links in die Wilhelmshavener Heerstraße einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer Familie, die mit ihrem Opel Zafira in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Es kam zur Kollision, bei der der 35-jährige Fahrer des Opel, seine gleichaltrige Beifahrerin sowie die beiden Kinder im Alter von einem und drei Jahren leicht verletzt wurden. (1163693)

Ebenfalls leicht verletzt wurde gestern ein 69-jähriger Radfahrer, der auf der Straße Ewigkeit von einem Auto erfasst wurde: Die 63-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta befuhr um 11.30 Uhr die Ewigkeit in Richtung An den Voßbergen. In Höhe der Einmündung in die Münnichstraße missachtete sie die Vorfahrt des von rechts kommenden Radfahrers. Bei dem Zusammenstoß stürzte der 69-Jährige. (1162441)

Hinweise von Zeugen werden vom Unfalldienst der Polizei unter der Nummer 0441/790-4115 entgegengenommen.

