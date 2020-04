Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 01.04.2020: Kuscheltierdieb mit stechend blauen Augen+++Mehrere Einbrüche in Kellerabteile+++ Schnürsenkel verursacht Unfall

Gießen (ots)

Gießen: Mehrere Kuscheltiere weg - Täter trug tarnfarbenen Mundschutz

Auf Kuscheltiere, die in einem Verkaufsraum in einer Tankstelle in der Marburger Straße ausgelegt waren, hatte es ein Unbekannter am Dienstag, gegen 21.40 Uhr, abgesehen. Der Unbekannte hatte die drei Plüschtiere im Wert von etwa 100 Euro an sich genommen und flüchtete dann in unbekannte Richtung. Der Unbekannte soll etwa 185 Zentimeter groß sein und auffallend stechend blaue Augen haben. Er soll einen osteuropäischen Akzent haben. Neben einem dunklen Kapuzenpulli soll er eine schwarze Jogginghose getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Einbruch in Kellerabteil

Mehrere Werkzeuge wurden zu Beginn der Woche (30./31.3.2020) aus einem Kellerabteil in der Schlossgasse entwendet. Der Unbekannte hatte sich unbemerkt Zugang in das Mehrfamilienhaus verschafft und einen Bereich gewaltsam geöffnet. Der Unbekannte nahm u.a. eine Säge, einen Bohrhammer und einen Hammer mit. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Einbruch in Kellerabteil

Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Nacht zum Dienstag in der Dammstraße in Gießen. Auch hier kamen die Täter unbemerkt in das Mehrfamilienhaus und brachen drei Kellerverschläge auf. Aus einem Bereich entwendeten sie mehrere Elektrogeräte. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Einbruch in Kellerabteil

Zum dritten Einbruch in ein Kellerabteil kam es zwischen Montagabend und Mittwochmittag in der Hindemithstraße. Auch in diesem Fall gingen die Täter so vor und brachen im Keller mehrere Verschläge auf. Offenbar wurde aber nichts entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Linden-Leihgestern: Bei Parkmanöver Skoda beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Sonntag (29.März) 18.00 Uhr und Dienstag (31.März) 18.30 Uhr einen in der Gießener Straße geparkten Skoda. Der schwarze Superb parkte auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 118c. Als der Besitzer zu seinem Fahrzeug zurückkam, war dieses an der Beifahrertür beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Schnürsenkel verursacht Unfall

Zu einem Unfall kam es am Dienstag (31.März) in der Europastraße. Gegen 12.30 Uhr befuhr eine 32-jährige Frau mit ihrem Seat die Europastraße in Richtung Licher Straße. Dabei verhakte sich offenbar ihr Schnürsenkel mit dem Gaspedal. Die 32-Jährige kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Pfosten einer Begrenzungsschranke. An dem Fahrzeug und der Schranke entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.500 Euro. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Staufenberg: Ford touchiert

Ein zunächst unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag (31.März) zwischen 08.00 und 16.00 Uhr einen in der Ziegenhainer Straße (Höhe 10) geparkten Ford. Offenbar beim Rückwärtsfahren beschädigte der Unbekannte den schwarzen Fiesta. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle und kam nicht seinen rechtlichen Pflichten nach. Aufgrund eines Zeugen konnte er jedoch ermittelt werden. Der Schaden wird auf insgesamt 2.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Rabenau-Kesselbach: Beim Parken Ford beschädigt

Zwischen Sonntag (29.März) 07.00 Uhr und Mittwoch (01.April) 13.00 Uhr kam es in der Mittelstraße zu einem Unfall. Ein Unbekannter beschädigte offenbar beim Parken einen in Höhe der Hausnummer 8 geparkten grauen Ford Focus. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Bei dem Unfallverursacher könnte es sich um ein weißes Fahrzeug handeln. Wer hat das Unfallgeschehen beobachtet und kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0611-327663040



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell