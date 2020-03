Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 31.03.2020: Kontrollen und wenig Beanstandungen+++ Mehrere Hundert Dosen Energydrinks entwendet+++ Maskiert mit Mundschutz

Gießen (ots)

Gießen: Kontrollen und wenig Beanstandungen

In Gießen und im Landkreis kam es in dem Zeitraum zwischen Montag- und Dienstagmorgen nur zu sehr wenig Beanstandungen hinsichtlich des Kontaktverbotes. Die meisten Meldungen und eigene Feststellungen wurden im Gießener Stadtgebiet getroffen. Dort wurden etwa 40 Personen angesprochen. Fast alle reagierten einsichtig und verließen bestimmte Parks oder Freizeiteinrichtungen. Es mussten nur wenige Platzverweise ausgesprochen werden.

Gießen: Mehrere Hundert Dosen Energydrinks entwendet

In der Walltorstraße haben Unbekannte mehrere Hundert Dosen "Red Bull" entwendet. Die Unbekannten waren in das Mehrfamilienhaus eingedrungen und hatten in dem Keller mehrere Boxen aufgebrochen. Dabei entwendeten sie mehrere Hundert Dosen des Energydrinks im Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Maskiert mit Mundschutz

Den wichtigen Mundschutz als Maskierung hat offenbar ein Unbekannter am Montagmorgen in einer Apotheke in der Johannesstraße in Gießen mißbraucht. Der Unbekannte hatte den Verkaufsraum der Apotheke mit einem aufgesetzten Mundschutz betreten. Er suggerierte einer Mitarbeiterin, dass er mit einem Handy bezahlen wollte. Als die Mitarbeiterin abgelenkt war, steckte er mehrere Gegenstände ein. Anschließend ging er, ohne zu bezahlen, vor die Apotheke und spuckte noch mehrfach um sich. Der Mann soll auffallend groß (etwa 190 Zentimeter) sein und einen dunklen Teint haben. Er sprach deutsch mit einem Akzent und soll auf der linken Gesichtshälfte eine Art Feuermal oder eine Verbrennung haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Hungen: Kennzeichen weg

Das Kennzeichen 593 KGV wurde am Montag, in dem Zeitraum zwischen 17.00 und 18.00 Uhr, entwendet. Unbekannte hatten in der Saalgasse das Versicherungsschild von einem Mofa abmontiert und mitgenommen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Verkehrsunfälle:

Staufenberg: Daimler touchiert

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte mit seinem Fahrzeug zwischen Sonntag (29.März) 13.15 Uhr und Montag (30.März) 12.00 Uhr einen Daimler Chrysler in der Straße "Am Hammelstein" in Daubringen. Offenbar beim Vorbeifahren touchierte der Unbekannte den am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 6 geparkten roten C180. Die Polizei schätzt den Schaden auf 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

A45/Langgöns: Beim Spurwechsel Mercedes touchiert

Zu einem Unfall kam es am Montag (30.März) gegen 11.15 Uhr auf der Bundesautobahn A45. Eine 81-jährige Frau in einem VW befuhr die rechte Fahrspur in Richtung Hanau. Beim Wechsel auf die linke Spur übersah sie offenbar einen 27-jährigen Mann in einem Mercedes. Es kam zum Zusammenstoß bei dem sich glücklicherweise niemand verletzte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Rabenau: Zusammenstoß mit Bus

6.000 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls von Montag (30.März) in Londorf. Gegen 08.28 Uhr befuhr eine 80-jährige Frau mit einem VW die Wallstraße. Beim Abbiegen in die Gießener Straße übersah sie offenbar einen 34-jährigen Mann mit einem Bus, der die Gießener Straße in Richtung Grünberg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß bei dem sich niemand verletzte. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Von der Fahrbahn abgekommen

Auf der Landstraße L3131 kam es Dienstagnacht (31.März) gegen 01.05 Uhr zu einem Unfall. Aus bisher ungeklärter Ursache kam ein 57-jähriger Mann mit einem VW nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte die Leitplanke. Der Sachschaden wird auf insgesamt 3.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Lollar: VW von der Fahrbahn abgekommen

5.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls auf der Bundesstraße B3 bei Lollar. Eine 36-jährige Frau in einem VW kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Glücklicherweise verletzte sich die 36-Jährige dabei nicht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Geparkten Audi touchiert

Am Dienstag (31.März) gegen 11.45 Uhr kam es in der Gaffkystraße zu einem Unfall. Eine 73-jährige Frau befuhr die Gaffkystraße in Richtung Schubertstraße. Offenbar um dem Gegenverkehr auszuweichen fuhr sie in eine Lücke am rechten Fahrbahnrand. Dabei touchierte sie einen geparkten Audi A3. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Jörg Reinemer Pressesprecher

