Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bawinkel

Lingen - Eigentümer von Diebesgut gesucht

Bawinkel/Lingen (ots)

Die Polizei hat am 2. Februar einen Mann kontrolliert, der zuvor bereits in Bawinkel und Lingen wegen des Einbruchsverdachts aufgefallen war. Bei dem polnischen Staatsbürger wurden unterschiedlichste Gegenstände aufgefunden, die aus mehreren Diebstählen stammten. Teile des mutmaßlichen Diebesgutes konnten noch keinen Eigentümern zugeordnet werden. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie zu Taten vom 1. und 2. Februar in den Bereichen Bawinkel und Lingen gehören dürften. Möglicherweise ist den Geschädigten bislang nicht aufgefallen, dass sie bestohlen worden sind.

Die Gegenstände können auf der Internetseite www.polizei-emsland.de eingesehen werden. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

