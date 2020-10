Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Verkehrsunfallflucht auf der A 28 - 2000,- EUR Schaden - Zeugenaufruf ++

Oldenburg (ots)

++ Gem. bereits vorliegender Hinweise befährt ein Großraumtransport am Mittwoch, den 07.10.2020 zwischen ca. 00.30-01.00 Uhr den Baustellenbereich der A 28 in Fahrtrichtung Emden/Leer zwischen den Anschlussstellen Oldenburg-Wechloy und Neuenkruge. Das Fahrzeug ist offensichtlich aufgrund seiner Überbreite nicht für eine Durchfahrt des Baustellenbereichs geeignet und beschädigt so diverse baustellenbedingt neben der Fahrbahn aufgestellte Verkehrsschilder. Es entsteht ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2000,- EUR.

Anschließend entfernt sich der Fahrer des Fahrzeugs unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen und wird nun von der Polizei gesucht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum genauen Unfallhergang und/oder dem bislang unbekannten Fahrzeug machen können, werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Oldenburg unter der Telefonnummer 04402 933-0 zu melden. (1163107) ++

