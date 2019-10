Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelec gestohlen

Bocholt (ots)

Am Freitag wurde zwischen 11.00 Uhr und 12.00 Uhr ein auf dem St.-Georg-Platz abgestelltes graues Damen-Pedelec (Gazelle Arroyo) im Wert von ca. 2.650 Euro gestohlen.

Auch auf der Crispinusstraße kam es ebenfalls am Freitagmorgen (zwischen 10.00 Uhr und 10.50 Uhr) zum Diebstahl eines Farrades. Hier wurde ein schwarzes Damenrad der Marle Pegasus im Wert von ca. 500 Euro gestohlen. Ob hier ein Tatzusammenhang besteht, ist möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich, da der oder die in den letzten Tagen in Bocholt agierenden Täter es augenscheinlich auf wertvolle Pedelecs abgesehen haben.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

