Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach erfolgter Fahndung meldet sich Frau bei der Bundespolizei

Dortmund (ots)

Nach dem Diebstahl eines Handys am 22. Juni 2019, meldet sich die bislang unbekannte Tatverdächtige bei der Dortmunder Bundespolizei. Wir bitten um Rücknahme der Fahndung in den Medien.

Die Bundespolizei fahndete seit dem vergangenen Montag (26. August) mit Lichtbildern nach einer Frau, die am 22. Juni 2019 in einer Drogerie am Dortmunder Hauptbahnhof ein Handy gestohlen haben soll.

Siehe hierzu auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4357871

Nur einen Tag nach Veröffentlichung der Fahndung, meldete sich die Frau am 27. August bei der Bundespolizei am Dortmunder Hauptbahnhof. Dort übergab sie auch gleich das Smartphone an die Polizisten. Die deutsche Staatsangehörige gab an, dass sie das Handy lediglich gefunden und danach vergessen habe, dieses in einem Fundbüro abzugeben. Ihr Bild habe sie selbst im Internet gesehen. Gegen sie richten sich nun die weiteren Ermittlungen.

Wir bitten um Rücknahme der Fahndung in Ihren Medien!

