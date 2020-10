Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 04. Oktober 2020

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

Bereich Schiffdorf

Drogen und Alkohol am Steuer festgestellt Polizei Schiffdorf führt Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 6 durch.

Gemarkung Loxstedt-Nesse. Rund 400 Fahrzeuge hat die Polizei aus Schiffdorf in der Nacht vom 3. auf den 4. Oktober auf der Bundesstraße 6, kurz vor der Grenze zu Bremerhaven kontrolliert. Neben vielen kleineren Verkehrsordnungswidrigkeiten, meist wegen fehlender Fahrzeugausrüstung wie Verbandkasten, Warndreieck oder Warnweste, konnten ein Betrunkener am Steuer sowie ein Fahrer, der unter dem Einfluss von Drogen gestanden hat, festgestellt werden. Beide mussten zur Blutprobenentnahme mit zur Polizei, einem der Fahrer ist der Führerschein vor Ort abgenommen worden. Darüber hinaus konnte in einem der kontrollierten Wagen eine nicht geringe Menge Drogen festgestellt und beschlagnahmt werden. Ein Wagen, dessen Fahrerin auf Grund zu viel Alkohol nicht mehr hat fahren dürfen, musste durch ein Abschleppunternehmen aus dem öffentlichen Verkehrsraum entfernt werden.

Bild anbei.

Bereich Geestland

Verkehrskontrolle am 03.10.2020

Am Tag der deutschen Einheit waren Beamte des PK Geestland schwerpunktmäßig auf der BAB 27 zu Kontrollzwecken unterwegs. Hierbei sollte hauptsächlich der gewerbliche Güterverkehr, hinsichtlich des an Sonn- und Feiertagen geltenden Fahrverbotes, überwacht werden. Es wurden zahlreiche Verstöße gegen diese Regelung festgestellt. Unter anderem fiel den Beamten eine Spedition negativ auf, die sehr beharrlich gegen die geltenden Vorschriften verstieß. Die Beamten fertigten allein gegen diese Spedition sechs Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Insgesamt stellten die Beamten am Samstag zehn Verstöße fest.

Nötigung im Straßenverkehr

Gemarkung Debstedt. Im Rahmen von Erntearbeiten kam es am Samstag, gegen 11:30 Uhr, zu einer gemeldeten Nötigung im Straßenverkehr. Ein 55jähriger Dorumer befuhr mit seinem Pkw die K 66 aus Richtung Autobahn kommend in Richtung Sievern. Kurz hinter dem Kreisverkehr nahm er ein großes landwirtschaftliches Gespann wahr, dass auf der Gegenfahrspur stand und weitere Erntefahrzeuge, unter anderem Maishäcksler, die Straße queren ließ. Der Pkw-Fahrer wollten den Bereich passieren. In diesem Moment fuhr der 55-jährige Führer des landwirtschaftlichen Gespanns, der aus Schiffdorf stammt, mit seinem Zug an und fuhr in Richtung des Pkw. Der Führer des Pkw musste abbremsen und nach rechts in den Seitenraum ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Geestland, Telefonnummer 04743-9280, zu melden.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Kührstedt. Ein 42jähriger aus Elmlohe wurde am Samstagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, durch Zeugen dabei beobachtet, wie er in der Dorfstraße in Kührstedt einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum führte. Bei der Personenkontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Es wurde ein Wert von knapp zwei Promille gemessen. Eine Blutprobe wurde entnommen.

Drangstedt. Ein weiterer alkoholisierter Fahrzeugführer wurde, ebenfalls am Samstag, gegen 20:00 Uhr, in Drangstedt angehalten. Zuvor hatten Verkehrsteilnehmer gemeldet, dass ein Pkw unsicher zwischen Spaden und Wehden geführt werde. Der Fahrzeugführer sei mehrfach auf die Gegenfahrbahn gekommen. Auch das Anhalten gestaltete sich für die Polizei schwierig, da Haltezeichen ignoriert wurden und der Fahrzeugführer versuchte, sich durch riskante Ausweichmanöver und starkes Beschleunigen der Kontrolle zu entziehen. Schließlich gelang es, den Pkw des 60-jährigen aus Drangstedt zu kontrollieren. Ihm wurde wegen der Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen.

Beide Fahrzeugführer müssen sich wegen der eingeleiteten Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Pedelec-Fahrerin

Dorum-Neufeld. Samstagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, stürzte eine 52jährige Loxstedterin mit ihrem Pedelec in Dorum-Neufeld. Sie kam im Bereich der Straße Am Kutterhafen wegen einer Unsicherheit bei der Bedienung des genutzten elektrisch betriebenen Fahrrades zu Fall. Leicht verletzt wurde die Pedelec-Fahrerin einem Bremerhaven Krankenhaus zugeführt.

Verkehrsunfall auf der A 27

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verlor auf der Bundesautobahn 27, kurz vor der Anschlussstelle Bremerhaven-Überseehäfen, in Fahrtrichtung Bremen, sein Fahrrad, welches zuvor vermutlich auf oder an einem Fahrzeug transportiert wurde. Das Fahrrad fiel auf die Fahrbahn und ein nachfolgender Führer eines Pkw fuhr über das dort liegende Fahrrad. Am Pkw entstand ein hoher Schaden und das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Zeugen des Vorfalls, die eventuell auch Hinweise auf den Verlierer des Fahrrades geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Geestland, Telefonnummer 04743-9280, zu melden.

Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 61

Gemarkung Bramel. Ein 33-jähriger Bremerhavener befuhr mit seinem Pkw die Kreisstraße 61 aus Bramel kommend in Richtung Laven. Auf Grund seiner vorhandenen Alkoholisierung kam er auf gerader Fahrbahn mit seinem Fahrzeug nach rechts von dieser ab. Der Pkw kam, auf die Fahrerseite gekippt, im angrenzenden Seitenraum zum Liegen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5500 Euro geschätzt. Der Fahrzeugführer musste eine Blutprobenentnahme über sich ergehen lassen, da bei der Verkehrsunfallaufnahme ein Atemalkoholwert von knapp 1,5 Promille festgestellt wurde.

Verkehrsunfall auf der A 27

Gemarkung Stotel. Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:00 Uhr, beabsichtigte eine 43-jährige Führerin eines Pkw an der Anschlussstelle Stotel in Richtung Bremen auf die Autobahn 27 aufzufahren. Sie wechselte zunächst auf den Hauptfahrstreifen und anschließend auf den Überholfahrstreifen. Dabei übersah sie den sich von hinten mit hoher Geschwindigkeit annähernden und auf dem Überholfahrstreifen befindlichen Pkw eines 31-jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Das Fahrzeug der 43-jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste vor Ort durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 11000 Euro geschätzt.

Mit freundlichen Grüßen

Martin Kühne Polizeihauptkommissar Dienstschichtleiter am Sitz der Polizeiinspektion Cuxhaven

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Telefon: 04721/573-0

Werner-Kammann-Straße 8

27472 Cuxhaven

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell