Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall - Trunkenheitsfahrt - Fahrt unter Drogeneinfluss

Cuxhaven (ots)

Verkehrsunfall

BAB 27. Am 02.10.2020 ereignete sich gegen 16:00 Uhr auf der BAB 27 in Höhe der Anschlussstelle Hagen, Richtungsfahrbahn Cuxhaven, ein Verkehrsunfall. Nach bisherigem Sachstand wechselte ein 67-jähriger Bremerhavener mit seinem Pkw vom Hauptfahrstreifen auf den Überholfahrstreifen, um einen anderen Pkw das Auffahren auf die BAB 27 zu ermöglichen. Hierbei kam es zu einer Kollision mit dem von hinten herannahenden Pkw eines 61-jährigen Bottropers. Die BAB 27 musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und erlitten Totalschaden. Der 61jährige Bottroper wurde hierbei leicht verletzt. Durch die Beamten des Polizeikommissariats Geestland, wird das Verhalten der Zeugen und Ersthelfer ausdrücklich gelobt.

Trunkenheitsfahrt

Wurster Nordseeküste OT Dorum-Neufeld. Am 02.10.20 kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland gegen 14.30 Uhr eine 62-Jährige aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste, welche mit einem Opel Transporter unterwegs war. Bei der Fahrerin wurde Alkoholgeruch festgestellt. Die festgestellte Alkoholkonzentration betrug 0,9 Promille. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Geestland OT Drangstedt. Am 04.10.20, gegen 04.30 Uhr, wurde ein 19-Jähriger aus der Stadt Geestland als Fahrer eines Audi A3 in der Hauptstraße in Drangstedt überprüft. Bei dem jungen Mann waren Anzeichen auf einen vorherigen Drogenkonsum vorhanden. Eine Blutprobe wurde entnommen. Beim Fahrer und Beifahrer wurden zudem Betäubungsmittel aufgefunden. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

POK Henning Sengstaken

Telefon: 04721/573-0

Werner-Kammann-Straße 8

27472 Cuxhaven

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell