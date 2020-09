Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Sperrung der B73 im Bereich Otterndorf wieder aufgehoben

Am gestrigen Abend verunfallte gegen 22:00 Uhr im Bereich Kreisel B73/Scholien in Otterndorf ein LKW. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Die für die Bergung eingerichtete Sperrung der B73 in Richtung Stade wurde soeben aufgehoben.

