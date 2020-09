Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Illegale Müllentsorgung in Altenwalde

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven/Altenwalde. Am letzten Wochenende (26.-27.09.2020) entsorgte eine unbekannte Person Sperrmüll in einem Trinkwasserschutzgebiet von Altenwalde. Der Sperrmüll lag verstreut auf einem Feldweg an der Straße Altenwalder Heideweg, kurz hinter der Doppelkurve in Richtung Holte-Spangen. Dort stehen auch mehrere Strohballen und größere Anhänger. Bei dem Sperrmüll handelte es sich um ältere, auseinandergebaute Möbelstücke, die aus einer Entrümpelung eines Hauses älteren Baujahres stammen könnten. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Altenwalde (Telefon 04723-500360) oder der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721-5730) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Stephan Hertz

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell