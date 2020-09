Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Scharf gebremst und geflüchtet - Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich leicht

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven/Altenwalde. Am Montagabend (28.09.2020) befuhr ein 36-jähriger Cuxhavener gegen 18:25 Uhr die Hauptstraße in Altenwalde in Richtung Cuxhaven. In Höhe der Hausnummer 111 sei er von einem schwarzen Kombi, möglicherweise der Marke Renault oder Citroen, überholt worden. Kurz nach dem Überholvorgang habe der Fahrer ohne ersichtlichen Grund stark gebremst. Der Cuxhavener habe darauf sein Pedelec stark abbremsen müssen und stürzte auf regennasser Fahrbahn. Der PKW-Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

