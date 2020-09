Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Einbrüche und Diebstähle im Landkreis

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. Zwischen dem vergangenen Donnerstag (24.09.2020), 18:30 Uhr und Freitag (25.09.2020), 16:30 Uhr, haben sich bisher unbekannte Täter durch das Aufbrechen einer Kellertür Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Straße "An der Pferdebahn" verschafft. Aus dem Haus entwendeten die Täter dann unter anderem ein Laptop sowie weitere Gegenstände.

In Cadenberge kam es am Freitag (25.09.2020) gegen 11:00 Uhr in der Straße Ginsterweg zu einem Diebstahl von Schmuck. Hierzu täuschte ein bisher unbekannter Täter vor, Trödel und Schmuck ankaufen zu wollen. Nachdem ihm etwas Entsprechendes vorgelegt wird, verlässt er das Grundstück, ohne dafür zu bezahlen.

In der Wingst betraten bisher unbekannte Täter am Sonntag (27.09.2020) in der Zeit von 00:30 Uhr bis 08:30 Uhr ein Grundstück in der Straße "Ostercaderwisch" und drangen dort in mehrere Wohnwagen und eine Lagerhalle ein. Aus einem der Wohnwagen wurde ein Tresor entwendet, aus der Lagehalle mehrere hochwertige Werkzeuge.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der/den Taten oder zu dem/den Täter(n) sowie auffälligen Fahrzeugen in der näheren Umgebung machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Hemmoor (Telefon 04771-6070) zu wenden.

Zu einem Diebstahl aus Wohnhaus in der Straße Sandweg in Cuxhaven ist es am vergangenen Donnerstag (24.09.2020) in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 12:30 Uhr gekommen. Nachdem die Hausbewohnerin von einem unbekannten Täter in ein Gespräch verwickelt wurde, konnte ein weiterer Täter "unbemerkt" in das Haus gelangen. Nach ersten Angaben dürfte Bargeld entwendet worden sein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem/den Täter(n) sowie auffälligen Fahrzeugen in der näheren Umgebung machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven (Telefon 04721-5730) zu wenden.

