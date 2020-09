POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 27. September 2020

Polizeiinspektion Cuxhaven

Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 27. September 2020

Täter nach Diebstahl aus Pkw vorläufig festgenommen

Cuxhaven-Sahlenburg. Durch aufmerksame Zeugen, ein Ehepaar aus Haßbergen, 41- und 52-jährig, wurde am Samstag, den 26. September 2020, gegen 04.55 Uhr festgestellt, dass sich zwei Personen in Sahlenburg, Straße "Am Sahlenburger Strand", auffällig an einem Pkw verhielten. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnten diese beiden Personen, zwei 27-jährige Cuxhavener, sowie ein 28-jähriger Bremen, trotz versuchter Flucht mittels Fahrrädern im unmittelbaren Nahbereich vorläufig festgenommen werden. Des Weiteren soll eine 25-jährige Bremerin beteiligt gewesen sein, die erst im Nachgang der Ermittlungen ausfindig gemacht werden konnte. Die drei männlichen Personen, sowie zu einem späteren Zeitpunkt auch die weibliche Person, wurden der Polizeidienststelle zugeführt. Bei den Ermittlungen ergab sich des Weiteren der Verdacht, dass die drei zur Flucht genutzten Fahrräder entwendet wurden. Auch wurde mutmaßliches Diebesgut aus dem Pkw im unmittelbaren Nahbereich der Personengruppe festgestellt. Nach Durchführung unterschiedlicher polizeilicher Maßnahmen wurden alle Personen entlassen.

Gesucht werden Zeugen, die sich bitte bei der Polizei in Cuxhaven, Tel. 04721/5730, oder jeder anderen Polizeidienststelle melden mögen.

