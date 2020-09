Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: In Schlangenlinien gefahren - 44 -jährige Cuxhavenerin mit über 2 Promille am Steuer

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Donnerstag (24.09.2020) meldeten mehrere Zeugen gegen 18:00 Uhr, dass die Fahrzeugführerin eines weißen Seat, vermutlich stark alkoholisiert, in ihren PKW gestiegen und auf dem Weg nach Cuxhaven sei. Das Fahrzeug sei in starken Schlangenlinien unterwegs. Im Bereich der Straße "Baumrönne" konnte das Fahrzeug angehalten werden. Die 44-jährige Cuxhavenerin gab an "nicht wirklich" getrunken zu haben. Ein Alkoholtest zeigte jedoch einen Wert von über zwei Promille an. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

