Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: 2 schwere Unfälle ++ Wohnungseinbruch ++ Trickdiebstahl

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Cuxhaven (ots)

Wohnungseinbruch

Loxstedt. Am gestrigen Mittwoch (23.09.2020) haben sich bisher unbekannte Täter in der Zeit zwischen 04:45 Uhr und 07:00 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus eines landwirtschaftlichen Anwesens in der Wulsdorfer Straße in Nesse verschafft. Die Täter brachen eine Nebeneingangstür auf und gelangten so ins Wohnhaus. Aus dem Haus entwendeten die Täter unter Schmuck und Bargeld. Die Täter durchsuchten auch andere Gebäude auf dem Hof. Was hier entwendet wurde, kann ebenso wie die Schadenshöhe, noch nicht gesagt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den Tätern, sowie auffälligen Fahrzeugen zur Tatzeit in der näheren Umgebung machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Schiffdorf (Tel.: 04706/9480) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

++++++

"Falsche Wasserwerker" in Nesse

Loxstedt. Zu einem Trickdiebstahl aus einem Wohnhaus ist es am gestrigen Mittwoch (23.09.2020) um 12:30 Uhr in Nesse gekommen. Hier täuschten bisher unbekannte Täter vor "Wasserwerker" zu sein und konnten sich so Zutritt in ein Haus in der Lindenstraße verschaffen. Die Täter konnten hier Bargeld erlangen. Nach ersten Angaben sollen sie mit Warnwesten bekleidet gewesen sein. Wem die Täter gestern Mittag in Nesse aufgefallen sind, meldet sich bitte bei der Polizei in Schiffdorf unter 04706-9480 oder Polizei in Loxstedt unter 04744-731660.

++++++

Motorradfahrer und Sozia bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Loxstedt. Gestern Abend (23.09.2020) gegen 19.30 Uhr wurden ein 54-jähriger Motorradfahrer und seine 41-jährige Sozia, beide aus der Wurster Nordseeküste, bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Das Motorrad fuhr auf der B71 von Bremerhaven in Richtung Bexhövede. In gleicher Richtung fuhr ein 64-jähriger aus Loxstedt mit einem Traktor mit Anhänger. Der Landwirt wollte nach links in Richtung Nückel abbiegen. Diesen Abbiegevorgang erkannte der Motorradfahrer zu spät, er hatte bereits ein Überholmanöver begonnen. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die beiden Fahrer des Motorrades mussten schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden, der Traktorfahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

++++++

PKW prallt gegen Baum - Fahrer tödlich verletzt

Hagen im Bremischen. Ein 22-jähriger PKW-Fahrer aus Hagen wurde gestern Abend (23.09.2020) gegen 21.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt. Der junge Mann fuhr mit seinem PKW auf der K51 von der Autobahnanschlussstelle Hagen in Richtung Hagen. Am Ende einer langgezogenen Rechtskurve kam der PKW aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer konnte von Ersthelfern schwerverletzt aus dem PKW geborgen werden und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort erlag er jedoch kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen. (s. Bildmappe)

++++++

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Carsten Bode

Telefon: 04721/573-0

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell