Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Weitefeld - Einbruch in Wochenendhaus

Weitefeld (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in das sogenannte Waldhaus Weitefeld ein. Das Wochenendhaus liegt in einem Waldgebiet, kurz vor Weitefeld, rechts der Betzdorfer Straße von Niederdreisbach kommend. Im Zeitraum von Dienstag, den 02.06.2020, 15:00 Uhr, bis Mittwoch, den 03.06.2020, 14:50 Uhr brachen die Täter das Vorhängeschloss am Eingangstor zum Grundstück auf. An dem Haus wurde ein Fenster eingeworfen und die Klappläden geöffnet. Anschließend wurde das Haus komplett durchwühlt, aber nach bisherigen Erkenntnissen nichts entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen.

