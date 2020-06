Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: 17-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades unter Betäubungsmitteleinfluss

Oberlahr (ots)

Am Mittwochnachmittag kontrollierten Polizeibeamte in der Hauptstraße in Oberlahr einen 17-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades. Hierbei stellten die Beamten bei dem Fahrer drogentypische Beweisanzeichen fest. Bei der anschließenden Durchsuchung fiel den Polizeibeamten eine in seinem Helm versteckte Plastiktüte auf. Darin befanden sich Betäubungsmittel und Utensilien. Die Beweismittel wurden sichergestellt. Es erfolgte im Anschluss eine Blutentnahme in einem Krankenhaus und die Untersagung der Weiterfahrt. Gegen den Fahrer wird nun strafrechtlich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Die zuständige Führerscheinstelle wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell