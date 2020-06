Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der PI Neuwied für das Pfingstwochenende vom 29.05 - 01.06.2020.

Neuwied (ots)

- Verkehrsunfälle -

Am Pfingstwochenende kam es im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Neuwied zu insgesamt 27 Verkehrsunfällen. In acht Fällen entfernten sich die Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Am 01.06.2020, gegen 17:10 Uhr kam es auf der L258 in Fahrtrichtung Neuwied zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde einem 37jährigen Krad-Fahrer die Vorfahrt genommen, wobei er in der Folge verletzt in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert wurde.

- Verkehrsüberwachung -

Im Rahmen der Verkehrsüberwachung kam es am Pfingstwochenende bei insgesamt fünf Fahrzeugführern zu Beanstandungen hinsichtlich der Verkehrstauglichkeit. Bei vier Fahrzeugführern konnten drogentypische Ausfallerscheinungen, bei einem eine alkoholbedingte Fahrunsicherheit festgestellt werden.

- Strafanzeigen -

Am 29.05.2020 wurde ein Einbruch ins Bürgerhaus Neuwied/Block gemeldet. Nach jetzigem Ermittlungstand wurde im Zeitraum vom 17.05 - 29.05.2020 ein Fenster des Objekts aufgehebelt und in der Folge ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Zeugen die Hinweise zur Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der 02631/8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

Am 29.05.2020, gegen 18:15 Uhr wurde hiesiger Dienststelle aus dem Eichenweg in Neuwied eine Schlägerei mit 40-50 Jugendlichen gemeldet. Beim Eintreffen der Beamten konnte eine Auseinandersetzung nicht mehr festgestellt werden. Nach Zeugenaussagen hatten sich die möglichen Beteiligten vor dem Eintreffen der Beamten bereits entfernt. Zeugen die Hinweise zur Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der 02631/8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

Am 01.06.2020, gegen 17:20 Uhr kam es in der Hafenstraße zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 23jährigen. Nach ersten Ermittlungen wurde der Geschädigte unvermittelt durch einen männlichen Täter angegriffen und mehrfach geschlagen. Der Geschädigte wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Im Rahmen von Personenkontrollen im öffentlichem Raum konnten am Wochenende in zwei Fällen geringe Mengen an Betäubungsmitteln aufgefunden werden. Gegen die jeweiligen Besitzer wurden Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell