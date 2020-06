Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Betzdorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum heutigen Mittwoch, den 03.06.2020 wurde ein 47-Jähriger Rollerfahrer leicht verletzt. Der Mofafahrer stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Kurz nach 01:00 Uhr befuhr der 47-Jährige mit seinem Mofa die Eberhardystraße in Richtung Betzdorf - Bruche. An der Steigung in Höhe Tierklinik verlor der 47-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

