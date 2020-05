Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Ein 26-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag, 26. Mai, auf der Einmündung Kärntener Ring/Pannschoppenstraße schwer verletzt. Gegen 11.05 Uhr war der Gelsenkirchener mit seiner BMW auf dem Kärntener Ring in Richtung Horst unterwegs. Im Einmündungsbereich kollidierte er mit dem Ford eines 65-Jährigen. Der Autofahrer aus Gladbeck befand sich ebenfalls auf dem Kärntener Ring in Fahrtrichtung Beckhausen und wollte gerade nach links in die Pannschoppenstraße abbiegen. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das Motorrad wurde von der Unfallstelle abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Bei dem Zusammenstoß entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 3500 Euro.

