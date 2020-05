Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 24-Jähriger muss für fast ein Jahr in die JVA

Gelsenkirchen (ots)

Für fast ein Jahr in die Justizvollzugsanstalt musste ein 24-Jähriger, die die Gelsenkirchener Polizei am Montag, 25. Mai, gegen 11 Uhr, an der Harthorststraße in Horst festnahm. Gegen den Mann aus Gelsenkirchen lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Wuppertal wegen des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vor.

