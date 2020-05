Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Körperverletzung nach Hinweis auf Coronaschutzmaßnahmen

Gelsenkirchen (ots)

Ein 29-jähriger Security-Mitarbeiter eines Supermarktes auf der Overwegstraße in Schalke sprach am Freitag, 22. Mai 2020, gegen 18.45 Uhr einen 22-jährigen Kunden im Eingangsbereich des Geschäfts an, weil er keinen Mund-Nasenschutz trug. Daraufhin kam es zu einer Rangelei zwischen dem 29-Jährigen, dem 22-Jährigen und seinem 24-jährigen Begleiter. Die beiden jungen Gelsenkirchener schlugen auf den 29-Jährigen ein und verletzten ihn leicht, so dass er vor Ort durch die Sanitäter eines Rettungswagens ambulant behandelt werden musste. Die eingesetzten Polizeibeamten erteilten den beiden Gelsenkirchenern einen Platzverweis und leiteten ein Strafverfahren gegen sie ein.

