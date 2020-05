Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Dreister Dieb verletzt Markthändler

Gelsenkirchen (ots)

Ein dreister Dieb hat am Montagmorgen, 25. Mai, auf dem Heinrich-König-Platz versucht, einem Markthändler die Geldkassette zu stehlen und ihn anschließend verletzt. Gegen 8.55 Uhr bereitete der Obsthändler den Verkaufsstand vor und lud Waren aus seinem Transportfahrzeug. Plötzlich sah er einen Unbekannten, der sich in der Fahrerkabine des Lkws aufhielt und diese gerade verlassen wollte. Dabei hielt er eine Geldkassette in der Hand. Der Markthändler sprach den Dieb an und wollte ihn festhalten. Daraufhin warf der Ertappte die Stahlkassette auf sein Gegenüber und verletzte ihn leicht. Anschließend stieg der Täter auf ein schwarzes Fahrrad und flüchtete in Richtung Ahstraße. Er ist etwa 20 Jahre alt, zirka 1,75 Meter groß, hatte schwarze Haare und trug eine schwarze Jogginghose mit gelben Streifen sowie einen dunkelgrünen Parka mit Fell. Hinweise zum Gesuchten nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) der 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

